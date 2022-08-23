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Происшествия23 августа 2022 11:45

Тюменец украл из люксового авто телефон за 97 тысяч рублей

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
Тюменец украл из люксового авто телефон за 97 тысяч рублей.

Тюменец украл из люксового авто телефон за 97 тысяч рублей.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела ишимской полиции обратился 57-летний житель района. Мужчина рассказал, что у него из незапертого автомобиля пропал сотовый телефон.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 33-летнего жителя деревни Синицына. Он свою вину признал и пояснил, что в тот день отправился в магазин и по пути заметил припаркованную люксовую машину. Открыв дверь, мужчина обнаружил мобильное устройство, спрятал его в карман и скрылся.

– Сумма ущерба составила более 97 тысяч рублей. Продать телефон селянин не успел, так как его задержали сотрудники. В настоящее время похищенное имущество уже возвращено законному владельцу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Следователем ишимской полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 5 лет. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.