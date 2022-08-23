Тюменец украл из люксового авто телефон за 97 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела ишимской полиции обратился 57-летний житель района. Мужчина рассказал, что у него из незапертого автомобиля пропал сотовый телефон.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 33-летнего жителя деревни Синицына. Он свою вину признал и пояснил, что в тот день отправился в магазин и по пути заметил припаркованную люксовую машину. Открыв дверь, мужчина обнаружил мобильное устройство, спрятал его в карман и скрылся.

– Сумма ущерба составила более 97 тысяч рублей. Продать телефон селянин не успел, так как его задержали сотрудники. В настоящее время похищенное имущество уже возвращено законному владельцу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Следователем ишимской полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 5 лет. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.