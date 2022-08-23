В Тюменской области арестован мужчина, зарезавший гостью в пьяном угаре. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюменской области суд арестовал 42-летнего жителя села Усть-Тавда Ярковского района. Мужчину обвиняют в убийстве: он зарезал подругу.

Трагедия произошла 20 августа 2022 года. В этот день сельчанин, который живет в квартире дома на улице Мира, пригласил к себе в гости 51-летнюю знакомую, чтобы вместе выпить. Однако застолье пошло по сценарию в жанре драмы.

– Они поругались из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений. Хозяин квартиры схватил нож и ударил потерпевшую в область груди, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

От полученных колото-резаных ранений женщина скончалась на месте происшествия. По решению суда тюменец будет находиться под стражей по 19 октября 2022 года.