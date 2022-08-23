Коронавирус в Тюмени, последние новости на 23 августа 2022 года: заболели еще 278 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 августа 2022 года увеличилось на 278. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 августа 2022 года увеличилось на 278. Всего с начала пандемии ковид подхватили 201 535 человек.

По состоянию на 23 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 4 063 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 138,4%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 76 регионах.

Снижение количества госпитализаций произошло в восьми регионах страны. Ситуация осталась без изменений в одном субъекте РФ.

Выздоровели за сутки 30 869 человек, или на 38,5% больше в сравнении с 22 августа 2022 года. Выявлено 30 967 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 69 человек.