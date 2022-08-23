Владимир Якушев оценил темпы строительства ЖК «Домашний». Фото предоставлено "КП".

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором и главой Тюмени Русланом Кухаруком посетили строительную площадку ЖК «Домашний», где реализуется механизм инфраструктурных облигаций. ГК «Страна Девелопмент» стала первой среди региональных застройщиков, которая на практике приступила к реализации проекта с использованием этого механизма.

Новый жилой комплекс начали возводить в микрорайоне Плеханово в конце прошлого года. Общая площадь застройки – 51 га. Всего в микрорайоне будет построено 24 дома общей площадью более 396 тыс. жилых кв. метров. Строительство первого дома завершено на 70%, застройщик планирует ввести его в эксплуатацию уже в конце этого года.

Фото предоставлено "КП".

– Набор инструментов, который сегодня есть у субъектов РФ, беспрецедентен, поэтому в данный момент с этими механизмами нужно научиться работать и уже начинать выдавать результат. Например, как здесь. Мы присутствуем на площадке в Тюменской области, где на инфраструктурные облигации реализуется проект. И уже 1 декабря первая очередь в этом проекте будет введена, – прокомментировал журналистам Владимир Якушев.

Суть механизма инфраструктурных облигаций заключается в том, что застройщик получает деньги на срок до 15 лет под льготную ставку. Обязательным условием является создание инфраструктурного объекта. Так, «Страна Девелопмент» получила целевой займ под 3,5% на строительство газовой котельной, газопровода и сетей водоснабжения и водоотведения. Общая протяжённость магистральных коммуникаций – более 3 км.

Прогресс в строительстве микрорайона на деле доказывает эффективность этого инструмента – данная мера государственной поддержки позволяет реализовывать проекты с высокой скоростью, с соблюдением и даже опережением сроков строительства.

Фото предоставлено "КП".

– Суть проекта в том, чтобы дать долгосрочные дешевые деньги застройщику, чтобы он одновременно со строительством квадратных метров жилья построил всю необходимую инфраструктуру, в зависимости от проекта – дороги, инженерные сети, газовые котельные. В нашем тюменском проекте в прошлом году в ноябре получили разрешение на строительство и уже в декабре черед год вводится первый дом. Уверен, что это очень хорошие темпы. И не сомневаюсь, что у застройщика получится реализовать весь проект в комплексе, – рассказал Александр Моор.

Уникальность проекта не только в особенностях финансирования. На территории жилого комплекса будет создана современная цифровая среда. Умным станет всё пространство – «умный дом», «умная квартира», «умный паркинг». Возведение всего квартала рассчитано на четыре года. В перспективе в районе появится детский сад на 560 мест и современная школа для 1 500 учеников.

Справка

«Страна Девелопмент» – федеральный застройщик родом из Тюмени. Возводит дома и торговые центры в Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости с 2008 года. За 13 лет построили около 1 млн кв. метров жилья. В домах девелопера живут более 22 тысяч семей. Сейчас в Тюмени застройщик возводит четыре ЖК: «Домашний», «Сердце Сибири», «Звездный», «Колумб». Узнать подробнее о ЖК, выбрать и забронировать подходящую квартиру можно на сайте strana.com.