Ситуация на авторынке Тюмени: что покупать сейчас?

Фото предоставлено "КП".

Интерес к автомобилям с пробегом продолжает расти на фоне временной приостановки некоторыми автопроизводителями поставок в Россию, а также роста цен на новые автомобили. Автомобильный рынок кардинально перестраивается, прежние логистические цепочки меняются, и интерес покупателей все сильнее смещается в сторону авто с пробегом.

Многие автолюбители хотят приобрести пусть и не новый, но известный своими надежностью и качеством автомобиль. Но как среди многообразия брендов и моделей определиться с выбором?

Мы расскажем, какие автомобили с пробегом пользуются наибольшей популярностью у тюменцев, и почему.

Nissan X-Trail

Фото предоставлено "КП".

Привлекательный и надежный кроссовер – бюджетное решение для большой семьи, которая нуждается во вместительном авто.

X-Trail может похвастаться неплохим оснащением и комфортным салоном. Правда, у подержанного авто могут быть такие незначительные проблемы, как стук в районе креплений задних сидений и скрип руля.

Hyundai Solaris

Фото предоставлено "КП".

«Солярис» на вторичном рынке в России и, в частности, в Тюмени очень любят и охотно покупают. И неудивительно – автомобиль выглядит отлично как внешне, так и внутренне, он довольно четко держит высокие обороты, и управлять им по-настоящему приятно. Владельцы отмечают мощность двигателя «Соляриса» – он довольно резвый при небольшом расходе топлива (всего 6 литров на сто километров).

Kia Rio

Фото предоставлено "КП".

«Рио» – это практически безусловный лидер продаж в Тюмени. Причем этот автомобиль пользуется спросом и среди относительно новых авто, возрастом не более пяти лет, и среди пожилых машин в возрасте до 15 лет.

Причины такой популярности понятны: «Рио» зарекомендовала себя как современное, но в то же время надежное и неприхотливое в обслуживании авто. А что касается возрастных Kia Rio, то такой автомобиль – это возможность приобрести хотя бы старую, но иномарку.

Volkswagen Polo

Фото предоставлено "КП".

Желающие приобрести подержанный «Фольксваген Поло» регулярно обращаются в центры «КЛЮЧАВТО» в Тюмени. Интерес к этому автомобилю понятен: он выглядит современно, а еще славится прочной подвеской, устойчивостью к коррозии и неплохим лакокрасочным покрытием.

Где выгодно приобрести автомобиль с пробегом?

Каждый, кто хоть раз самостоятельно искал автомобиль, не понаслышке знает обо всех трудностях и «подводных камнях» автоподбора – нужно пересмотреть не один десяток сайтов, объездить массу салонов. И это вовсе не гарантирует, что вы не потеряете уйму времени и не купите кота в мешке у недобросовестного перекупа.

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