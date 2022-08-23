Мужчина ворвался в квартиру к тюменке, связал телефонным шнуром и забрал последние деньги. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени арестован 35-летний уроженец Казахстана, которого обвиняют в серии грабежей. Он будет находиться под стражей до 19 октября 2022 года.

Из материалов обвинения стало известно, что рецидивиста разыскивали с 15 мая. Тогда он ограбил тюменку, которая проживает в доме на улице Газовиков. Вечером он устроил засаду на лестничном марше, ворвался в квартиру вслед за ней, зажал ей рот рукой, после чего связал руки телефонным шнуром и потребовал деньги.

– Несчастная испугалась до такой степени, что попросила налетчика подать ей ее дамскую сумочку, из которой отдала последние 12 тысяч рублей. Получив деньги, налетчик сбежал и тут же их потратил, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

15 июля уголовное дело приостановили, но спустя 11 дней снова возбудили. Стражи порядка задержали злодея 20 августа 2022 года. Он признался еще в нескольких грабежах.