В Тюмени для ликвидации остатков открылся магазин H&M. Фото: Google Maps.

В Тюмени после длительного перерыва открылся магазин одежды H&M. Правда, только в торговом центре «Галерея Вояж». Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» сообщили в самом ТЦ.

Магазин открылся в 10.00. Очередей пока нет – официальных сообщений о возобновлении продаж не было, так что об этом знают немногие.

– Людей не слишком много, пока, скажем так, терпимо. Но, думаю, постепенно люди будут узнавать об открытии, и количество посетителей вырастет, – рассказали изданию в торговом центре.

Второй тюменский филиал H&M находится в торгово-развлекательном центре «Сити Молл», но сегодня он так и не открыл двери для покупателей.

– К сожалению, магазин по-прежнему закрыт. Откроется ли, неизвестно. Всю актуальную информацию стоит искать на официальном сайте H&M, – прокомментировали в ТРЦ «Сити Молл».

Напомним, в марте многие магазины зарубежных брендов прекратили работу в России. В их числе была и шведская компания H&M. Впрочем, вскоре она объявила, что откроется для продажи оставшейся одежды. Точные сроки компания не называла.

Мы рассказывали и показывали, как выглядят тюменские торговые центры после закрытия брендовых магазинов.