Семье Героя России из Вагайского района подарили ноутбук и велосипед. Фото: Предоставлено "КП"

Семье Героя России из Вагайского района Рустама Сайфуллина подарили ноутбук и велосипед. Их навестили руководитель фракции «Единой России» Андрей Артюхов и депутат облдумы Фуат Сайфитдинов.

Наталья Сайфуллина с тремя детьми переезжают из Ишима в Тюмень, уже подали документы в новую школу. Они часто переезжают из-за профессии мужа и отца. «Тюмень – красивый город, уверена, нам здесь будет хорошо, тем более с такой поддержкой», – отмечает Наталья.

Кстати, все трое детей занимаются спортом: младший Тамерлан – единоборствами, Эмилия – гимнастикой, и уже успела завоевать несколько наград, а старшая Евгения планирует пойти в секцию волейбола.

Ранее фракция единороссов Тюменской областной думы взяла шефство над героем, чтобы оказать ему необходимую помощь в лечении и реабилитации.

– Это скромный, достойный человек, растит троих детей, его очень уважают и любят однополчане. Будем и дальше помогать Рустаму и его семье, – подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Напомним, во время начала спецоперации по освобождению Донбасса Рустам ушел на передовую, получил первые ранения от взорвавшегося кассетного снаряда. Поправился и снова отправился в бой. На этот раз чудом остался жив – во время боевых действий прямо под ногами взорвалась мина. Теряя сознание, снял с автомата ремень и туго перетянул ногу, чтобы остановить кровопотерю. Вовремя подоспела помощь от сослуживцев.