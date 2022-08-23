Тюменцы, родившиеся 1 сентября, могут выиграть коробку мороженого, билет в зоопарк и многое другое. Фото - news.detkityumen.ru.

1 сентября 2022 года нашему интернет-проекту «Детки!» исполняется 18 лет! В день рождения принято дарить подарки, и мы хотим поделиться своей радостью с теми, кто родился так же, как и мы, первого сентября.

Предлагаем вам поучаствовать в конкурсе именинников «Дарим подарок в наш день рождения!». Приглашаем к участию деток, родившихся 1 сентября с 2004 по 2021 год.

Что нужно, чтобы стать участником конкурса именинников? Нужно:

1. Быть зарегистрированным пользователем сайта «Детки!». Ваш профиль на сайте должен соответствовать действительности (не забудьте заполнить графу о детях).

2. В конкурсе именинников смогут принять участие пользователи с детьми, родившимися 1 сентября с 2004 года по 2021 год.

3. В соцсети «ВКонтакте» выложить фото именинника и написать фразу с хештегами Участвую в конкурсе именинников #detkityumen #Деткам18 и выложить ссылку на этот пост в ТЕМУ конкурса на ФОРУМЕ.

4. В ТЕМЕ конкурса до 31 августа 2022 года (включительно) необходимо написать возраст, имя именинника и ссылку на пост в соцсети «ВКонтакте» с фотографией ребенка (см. п. 3).

Ваш профиль в соцсетях должен быть открытым. Чтобы фотография находилась по хештегу, ее нужно выкладывать в ленте соцсетей, а не в отдельных фотоальбомах.

5. Ждать розыгрыша! 1 сентября 2022 года мы проведем розыгрыш среди выполнивших условия конкурса и выберем рандомно 1 победителя.

Всем заявившимся участникам, выполнившим условия, присваивается порядковый номер. Затем генератором случайных чисел выбирается один победитель, которому и отправляется наш приз. При получении приза необходимо будет показать свидетельство о рождении или паспорт, подтверждающий дату рождения.

В состав подарка для именинника входит: сахарный арбуз от интернет-проекта «Детки!», коробка мороженого «Микс Тюменский» от компании «Тюменский пломбир», торт «Красный бархат» весом 1кг от семейной кондитерской «Манна», 2 билета в Тюменский зоопарк и косметический набор от торговой марки «Ла-Кри».