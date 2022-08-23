В школах Тюмени организуют входные фильтры с 1 сентября. Фото: Архив "КП"

В школах Тюмени организуют входные фильтры с 1 сентября. Об этом сообщили в информационном портале правительства региона. Перед новым учебным годом в учебных заведениях проводят генеральные уборки и дополнительную дезинфекцию.

Несмотря на то, что в Тюменской области наблюдается серьезный прирост заболевших коронавирусом, на дистант школьники пока не пойдут. Маски носить им тоже не придется. Но все будет зависеть от дальнейшей эпидемиологической ситуации в регионе.

– Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, приостановление образовательного процесса в отдельных классах, группах и образовательных организациях осуществляется при отсутствии 20 процентов и более детей по причине болезни, – отметили в местном департаменте образования и науки.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени перед новым учебным годом и в завершение сезона отпусков запустили масштабную прививочную кампанию: горожан готовы вакцинировать от коронавируса. На сегодня привить удалось уже больше 337 тысяч жителей, причем не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах: в торговых центрах, школах, спортзалах.