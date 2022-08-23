Известный политик назвал плюсы создания межвузовского кампуса в Тюмени. Фото - "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" в ВК.

Известный политик Юрий Конев назвал плюсы строительства межвузовского кампуса в Тюмени. По его словам, в областной столице активизируется научно-исследовательская работа.

Почетный гражданин Тюменской области рассказал, что можно будет создать добротные научные лаборатории и открыть мини-предприятия.

– Много лет назад мы пытались объединить усилия тюменских вузов, чтобы наработанная материальная база по научным исследованиям, стала общей, но не получилось. Сегодня эта идея может быть реализована в рамках работы современного межвузовского пространства, – отметил ученый

Конев подчеркивает, что общение студентов разных специальностей, собранных в одном пространстве, станет интереснее, и будет способствовать созданию новых креативных проектов.

– Воспитательная работа в студенческой среде тоже выйдет на качественно новый уровень, – считает политик.