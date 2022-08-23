Как создать команду мечты, узнают тюменские предприниматели.

Слово «команда» очень часто используется в разных контекстах, и многие руководители забывают о его настоящем значении и о реальной мощной силе. Не всякая группа людей является командой. У каждого сотрудника свой основной мотиватор, своя цель, свое настроение и свой характер. Даже один человек может изменить коллектив до неузнаваемости.

Разница между командами, добивающимися сверхрезультатов, и всеми остальными группами – это вопрос, которому большинство руководителей уделяют мало внимания.

Именно поэтому 20 и 21 сентября в Тюменской филармонии пройдут два масштабных события – участники получат дорожную карту с инструментами, используя которую, смогут стать более эффективными управленцами и выстраивать профессиональные и личные отношения на новом уровне.

20 сентября состоится форум Максима Батырева «КОМАНДА № 1», на котором выступят практики управления – исключительно те люди, которые создали за свою жизнь команды в разных критических условиях. За каждым – реальный результат и преданная команда.

Спикерами в Тюмени станут:

– Михаил Новиков – капитан-наставник учебного парусного судна «Крузенштерн», признанный лидер и один из самых известных и уважаемых капитанов во всем мире;

– Игорь Стоянов – легенда национальной бьюти-индустрии, в сети «ПЕРСОНА» сейчас 130 салонов по всему миру;

– Алексей Сеченов – режиссер-постановщик грандиозных шоу (спортивные мировые чемпионаты, программы для звезд шоу-бизнеса, музыкальные национальные премии), двукратный лауреат премии ТЭФИ;

– Владимир Гордейчук – частный инвестор, в прошлом генеральный директор сети «Магнит», прошел путь от экспедитора до акционера, сделав «Магнит» лидером рынка, входил в список FORBES «200 богатейших бизнесменов России»;

– другие уникальные спикеры-практики, в график к которым практически невозможно попасть.

21 сентября – легендарный мастер-класс Максима Батырева «Менеджер и команда: как создать команду мечты».

Умение работать в команде – это не только про способность в определенных ситуациях делегировать работу и брать на себя ответственность, а также умение сплотить вокруг себя единомышленников, вести команду к общей цели. Важно и умение выращивать людей внутри команды, формировать эмоциональную связь, которая поддержит сотрудников в непростые времена и на сложных проектах. Командная работа – это мощный инструмент эффективного достижения сверхцелей организации, личностный и профессиональный рост каждого сотрудника.

Мастер-класс построен на практическом опыте Максима, одного из самых известных и признанных управленцев страны, который прошел путь от стажера до акционера крупной компании.

– Не финансы. Не стратегии. Не технологии. Командный дух остается главным конкурентным преимуществом, потому что это большая редкость, – уверен Максим Батырев.

Активное деловое сообщество, масштабный нетворкинг, обмен опытом, драйв и вдохновение ждут участников.

20 и 21 сентября самые ожидаемые деловые события этой осени в Тюмени – среда для качественных изменений и укрепления лидеров команд.

Приходите всей командой – создадите общий понятийный аппарат, а заодно поймете, насколько синхронизированы ваши ценности.

Программа и билеты здесь – toptmn.ru