Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 августа 2022 5:10

Как создать команду мечты, узнают тюменские предприниматели

Как создать команду мечты, узнают тюменские предприниматели.

Как создать команду мечты, узнают тюменские предприниматели.

Слово «команда» очень часто используется в разных контекстах, и многие руководители забывают о его настоящем значении и о реальной мощной силе. Не всякая группа людей является командой. У каждого сотрудника свой основной мотиватор, своя цель, свое настроение и свой характер. Даже один человек может изменить коллектив до неузнаваемости.

Разница между командами, добивающимися сверхрезультатов, и всеми остальными группами – это вопрос, которому большинство руководителей уделяют мало внимания.

Именно поэтому 20 и 21 сентября в Тюменской филармонии пройдут два масштабных события – участники получат дорожную карту с инструментами, используя которую, смогут стать более эффективными управленцами и выстраивать профессиональные и личные отношения на новом уровне.

20 сентября состоится форум Максима Батырева «КОМАНДА № 1», на котором выступят практики управления – исключительно те люди, которые создали за свою жизнь команды в разных критических условиях. За каждым – реальный результат и преданная команда.

Спикерами в Тюмени станут:

– Михаил Новиков – капитан-наставник учебного парусного судна «Крузенштерн», признанный лидер и один из самых известных и уважаемых капитанов во всем мире;

– Игорь Стоянов – легенда национальной бьюти-индустрии, в сети «ПЕРСОНА» сейчас 130 салонов по всему миру;

– Алексей Сеченов – режиссер-постановщик грандиозных шоу (спортивные мировые чемпионаты, программы для звезд шоу-бизнеса, музыкальные национальные премии), двукратный лауреат премии ТЭФИ;

– Владимир Гордейчук – частный инвестор, в прошлом генеральный директор сети «Магнит», прошел путь от экспедитора до акционера, сделав «Магнит» лидером рынка, входил в список FORBES «200 богатейших бизнесменов России»;

– другие уникальные спикеры-практики, в график к которым практически невозможно попасть.

21 сентября – легендарный мастер-класс Максима Батырева «Менеджер и команда: как создать команду мечты».

Умение работать в команде – это не только про способность в определенных ситуациях делегировать работу и брать на себя ответственность, а также умение сплотить вокруг себя единомышленников, вести команду к общей цели. Важно и умение выращивать людей внутри команды, формировать эмоциональную связь, которая поддержит сотрудников в непростые времена и на сложных проектах. Командная работа – это мощный инструмент эффективного достижения сверхцелей организации, личностный и профессиональный рост каждого сотрудника.

Мастер-класс построен на практическом опыте Максима, одного из самых известных и признанных управленцев страны, который прошел путь от стажера до акционера крупной компании.

Не финансы. Не стратегии. Не технологии. Командный дух остается главным конкурентным преимуществом, потому что это большая редкость,уверен Максим Батырев.

Активное деловое сообщество, масштабный нетворкинг, обмен опытом, драйв и вдохновение ждут участников.

20 и 21 сентября самые ожидаемые деловые события этой осени в Тюмени – среда для качественных изменений и укрепления лидеров команд.

Приходите всей командой – создадите общий понятийный аппарат, а заодно поймете, насколько синхронизированы ваши ценности.

Программа и билеты здесь – toptmn.ru