День флага России в Антипино отметили песнями о родине. Фото: Сирень Бабаева.

В Тюмени проходят мероприятия в честь Дня государственного флага. Одним из районов, где состоялся праздничный концерт, стало Антипино.

На сцену возле антипинского Дома культуры «Поиск» вышли его творческие коллективы. В рамках праздничной программы «Цвета России» перед зрителями пели и показывали сценки.

В программу исполнителей попали песни о Родине, а также любимые всеми тюменцами вечные хиты. В Доме культуры «Поиск» отметили, что главная цель этого концерта и праздника –рассказать россиянам историю памятной даты и объяснить значение государственных символов.

О том, что означают цвета на флаге России, рассказали и жителям Лесобазы. Центр русской культуры тоже организовал концерт, там выступили коллективы учреждения. После прослушивания песен о Родине всем присутствующим предложили нарисовать на асфальте флаг России.