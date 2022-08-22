Тюменец привез дочку на детскую площадку, напился и поехал домой пьяным. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В поселке Боровский росгвардейцы увидели автомобиль, который, разворачиваясь у детской площадки, заглох. За рулем сидел подвыпивший мужчина. Стражи порядка вызвали на место наряд ДПС.

– Показания алкотестера у водителя составили 0,83 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. 43-летний мужчина привез шестилетнюю дочку на детскую площадку. Пока она играла, он пил пиво, потом поехал домой вместе с ребенком. «Заботливый» папа даже пристегнул девочку в детском автокресле. Ребенка забрала мама, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Кстати, местного жителя уже задерживали нетрезвым за рулем, это было в 2019 и 2020 годах. В 2020 году на него завели уголовное дело, в этом – снова.

Всего в Тюменской области за выходные и сегодняшнюю ночь сотрудники ГИБДД задержали 61 водителя в состоянии опьянения.