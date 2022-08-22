Где в Тюмени купить квартиру, чтобы отпраздновать новоселье уже осенью. Фото: Предоставлено "КП"

Пик сделок по покупке квартир в новостройках приходится на осенние месяцы. К такому выводу пришли аналитики федерального застройщика ГК «Страна Девелопмент». Специалисты проанализировали количество проданных квартир за последние несколько лет. Сентябрь, октябрь и ноябрь ежегодно становятся лидерами по количеству сделок.

Надоело снимать, переезжаете жить в Тюмень, присматриваете вариант для инвестиций, приехали учиться или решили начать самостоятельную жизнь. Не нужно откладывать. Если вы тоже задумываетесь о покупке жилых квадратов и хотите уже в ближайшее время переехать в новую квартиру, то советуем присмотреться к этим вариантам.

ЖК класса комфорт+ «Сердце Сибири», дом «Квартал Геологов»

Современный жилой комплекс — флагманский проект застройщика в Тюмени. Его отличает авторская архитектура, технология строительства основана на экологичных подходах, а умные технологии используются во всех пространствах.

ЖК расположен в деловом центре Тюмени в границах улиц 50 лет Октября – Пермякова – Харьковская. Близко все – ТЦ, магазины, больницы, вузы и сузы, места для отдыха и развлечений. В пешей доступности Тюменский автовокзал, 17 маршрутов общественного транспорта проходят через остановки рядом с «Сердцем Сибири».

На выбор есть варианты от небольших студий до просторных трех- и четырехкомнатных квартир. Планировочные решения европейского формата с объединенной кухней-гостиной и классические планировки с отдельной кухней. Правильная геометрия комнат. Ниши под шкафы, гардеробные и кладовые в больших квартирах. На часть лотов есть скидки 200 и 300 тысяч рублей.

Системы «умный дом» и «умная квартира» сделают жизнь комфортнее. Через приложение можно включать и выключать электричество, следить за датчиками протечек. Интеллектуальный доступ в паркинг автоматически считывает номера машины и поднимает ворота. Во дворе USB-розетки, на территории ЖК – зарядки для электрокаров. Круглосуточный доступ к камерам видеонаблюдения.

На территории комплекса расположатся площадки для воркаута, точки уединения и различные кафе, event-зоны, а также изюминка – «зеленая артерия» комплекса – 640-метровый бульвар «Тропа Сибири».

ЖК комфорт-класса «Звездный», дом «Уран»

«Звездный» – это уже целый мини-город рядом с ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Здесь живут более 4 000 семей. В центре микрорайона открылась новая школа на 1 200 мест. Рядом со школой выделено место под детский сад на 350 мест. С февраля 2021 года работает новый муниципальный детский сад.

В этом доме можно купить квартиру формата «Ситихаус». Это двухэтажная квартира с отдельным входом и собственной террасой. Она расположена на первых двух этажах жилого дома. Персональный вход – никаких общих подъездов, лифтов и соседей. В своем тамбуре можно оставить велосипед или коляску. А выйти в закрытый двор можно прямо из своей квартиры. Такая квартира подарит преимущества загородной жизни с комфортом крупного города.

Фото предоставлено "КП".

Удобные планировки в однушках, двух- и трехкомнатных квартирах порадуют архитектурными решениями. Комнаты правильной планировки, ниши под гардеробы и мастер-спальни.

За пределами закрытых дворов расположен пешеходный «Космический бульвар» протяженностью 700 метров. Прогулка здесь станет настоящим путешествием по Солнечной системе. Бульвар задуман как открытое пространство, занятие в котором найдется каждому.

Каждый проект ГК «Страна Девелопмент» строится по принципу «город в городе». Все необходимое прямо внутри микрорайона. Современные детские площадки во дворах, крытые паркинги для машин, большие пешеходные бульвары с зонами отдыха и спорта. На расстоянии прогулки пешком — магазины, аптеки, парикмахерские, пекарни, семейные кафе и уютные кофейни. На всей территории жилых комплексов создана безбарьерная среда — без ступеней, порогов и лестниц.

Своя управляющая компания — еще один плюс при покупке квартиры у «Страны». Оплатить коммунальные услуги, вызвать мастера, задать вопрос, посмотреть видео с камер наблюдения можно через мобильное приложение.

Сейчас в Тюмени застройщик возводит четыре ЖК «Домашний», «Сердце Сибири», «Звездный», «Колумб». Узнать подробнее о ЖК, выбрать и забронировать подходящую квартиру можно на сайте strana.com.