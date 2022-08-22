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Общество22 августа 2022 11:20

Тюменцам рассказали о значении цветов на российском флаге

Мероприятие прошло на дворовой площадке на Лесобазе
Сергей Швецов
Тюменцам рассказали о значении цветов на российском флаге. Фото: Центр русской культуры.

Тюменцам рассказали о значении цветов на российском флаге. Фото: Центр русской культуры.

Тюменцам рассказали о значении цветов на российском флаге. Мероприятие прошло на дворовой площадке на Лесобазе по адресу: улица Западносибирская, 28. Его организовал Центр русской культуры.

– Гостям поведали об истории государственных символов России. В ходе программы прошли подвижные игры и викторины, а также флешмоб «Развевающийся флаг», – сообщили организаторы.

Тут же выступили артисты центра. Собравшиеся услышали песни о России. После участникам программы предложили нарисовать на асфальте флаг Родины.