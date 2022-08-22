В Тюмени набирают участников семейного чемпионата по собиранию пазлов. Фото: Предоставлено "КП"

Семейный чемпионат по собиранию пазлов возвращается!

4 сентября в Тюмени пройдет V семейный чемпионат по собиранию пазлов!

В турнире смогут принять участие семьи с детьми в возрасте от 5 до 10 лет включительно. К участию в чемпионате допускаются 3 члена одной семьи (мама, папа и ребенок), проживающие на территории Тюменской области. В зависимости от возраста ребенка участники будут разделены на 3 группы.

Участие в чемпионате бесплатное, необходима предварительная регистрация.

– Мы долго ждали возможности возвращения к нашим традиционным и любимым тюменцами мероприятиям. Рада, что начинаем именно с чемпионата по собиранию пазлов! Уже готовим наши уникальные и очень красивые пазлы, которые будут посвящены народным промыслам и ремеслам Тюменской области, – поделилась Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Согласно регламенту чемпионата, семья, которая первой в своей возрастной группе совместно соберет пазл, становится победителем, затем определяются призеры, занявшие второе и третье места.

Семьи, не успевшие собрать пазл, смогут закончить работу дома, ведь пазл передается им в подарок.

Все участники получат утешительные призы, а победители и призеры – главные награды от семейного проекта «Создавая будущее»!

Кроме того, в рамках чемпионата пройдут мастер-классы, будут организованы зона настольных игр, детский книжный обменник и благотворительная экологическая акция «Добрая крышечка».

Чтобы стать участником чемпионата, необходимо с 22 по 26 августа 2022 года (включительно) заполнить заявку по ссылке.

Место проведения – г. Тюмень, ул. Советская, д. 20, бизнес-отель «Евразия», зал «Континенталь» (2-й этаж).

Подробную информацию о чемпионате и условиях участия можно узнать на странице мероприятия: https://www.detkityumen.ru/puzzle2022