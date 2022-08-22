Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2022 11:02

«Сколько может это продолжаться?!» Жители деревни под Тобольском вынуждены возить воду из города

Жители тюменской деревни вынуждены возить воду из города
Вадим Бегун
Вадим Бегун
Жители тюменской деревни вынуждены возить воду из города.

Жители тюменской деревни вынуждены возить воду из города.

Фото: Вадим Бегун

Жители деревни Соколовка Тобольского района вынуждены возить воду из города. Об этом они сами рассказали в социальных сетях, заявив, что так жить в 21-м веке просто нельзя.

«Сколько может это продолжаться?! Возят воду из города – и на еду, и на то, чтобы постирать. В деревне не все имеют машины, чтоб возить себе воду. Люди вынуждены просить соседей, а есть многодетные семьи, старики и инвалиды», – пишут сельчане.

По их словам, в прошлом году они уже писали письмо с жалобами чиновникам, им якобы ответили, что ремонт закончат в конце 2021 года: «Пообещали в августе, месяц подходит к концу, никаких ремонтных работ. У нас вопрос: когда начнётся ремонт водопровода и подключение?»

В администрации Тобольского муниципального района им ответили, что подрядная организация приступила к выполнению работ. В ведомстве пояснили, что линейная часть водопровода в деревне Соколовка была построена в 1960 году, она является аварийной и нуждается в капитальном ремонте.

– Эти сети не являются муниципальной собственностью района, числятся как бесхозные водопроводные сети. Отделом имущественных отношений водопровод занесен в реестр с последующим оформлением в право собственности муниципалитета, – отметили в администрации.