«Сколько может это продолжаться?!» Жители деревни под Тобольском вынуждены возить воду из города

Жители тюменской деревни вынуждены возить воду из города. Фото: Вадим Бегун

Жители деревни Соколовка Тобольского района вынуждены возить воду из города. Об этом они сами рассказали в социальных сетях, заявив, что так жить в 21-м веке просто нельзя.

«Сколько может это продолжаться?! Возят воду из города – и на еду, и на то, чтобы постирать. В деревне не все имеют машины, чтоб возить себе воду. Люди вынуждены просить соседей, а есть многодетные семьи, старики и инвалиды», – пишут сельчане.

По их словам, в прошлом году они уже писали письмо с жалобами чиновникам, им якобы ответили, что ремонт закончат в конце 2021 года: «Пообещали в августе, месяц подходит к концу, никаких ремонтных работ. У нас вопрос: когда начнётся ремонт водопровода и подключение?»

В администрации Тобольского муниципального района им ответили, что подрядная организация приступила к выполнению работ. В ведомстве пояснили, что линейная часть водопровода в деревне Соколовка была построена в 1960 году, она является аварийной и нуждается в капитальном ремонте.

– Эти сети не являются муниципальной собственностью района, числятся как бесхозные водопроводные сети. Отделом имущественных отношений водопровод занесен в реестр с последующим оформлением в право собственности муниципалитета, – отметили в администрации.