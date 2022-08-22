«Круто отожгли!». В Тюмени подростки станцевали на перекрестке в центре

На перекрестке в центре Тюмени станцевали подростки. Фото: Скриншот с видео

На перекрестке улиц Советской и Профсоюзной в Тюмени… нет, не очередная авария. На этот раз новости позитивные (правда, пока не известно, чем обернется такой поступок для юных горожан): здесь подростки станцевали под одну из популярных мелодий. Скорее всего, они записывали видео, чтобы загрузить его потом в социальные сети. Стоит отметить, что действие происходило во время красного сигнала светофора, то есть молодые люди не нарушили движение автомобилей.

Правда, далеко не все местные жители оценили ла-ла-ленд по-тюменски. В социальных сетях они захейтили подростков: «В танцах ничего особенного не увидел, и не понял, в чем прикол именно на дороге? На площади перед драмтеатром тоже было бы красиво, и танец можно было бы классный поставить, а так ещё и привлечь к административке могут»; «Дети могут «повеселиться» в парке, но не на оживленной дороге. Ради своего развлечения мешать другим людям, нарушать правила, подвергать себя и другого человека риску».

Однако многим такое видео подняло настроение: «Вааау, крутые!»; «Классно! Супер! Но, главное, ребята, берегите свою жизнь и цените других! На дороге столько людей гибнет! Говорю честно, на тротуаре эффект был бы не меньше! Танцуйте!»; «Они молодые, пусть лучше так, чем в подъезде сидеть, а потом в окно прыгать! Некоторые люди голышом по проезжей бегают, и на них никто не говорит, что они не думают о себе и об окружающих. Так что, ребята, если вы это читаете, то молодцы, я вас поддерживаю!»