«Ехали на работу»: подробности жуткого ДТП на окружной в Тюмени, где погиб пассажир

В жутком ДТП с бетононасосом в Тюмени погиб пассажир. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Стали известны подробности жуткого ДТП на окружной дороге в Тюмени. Сотрудники ГИБДД рассказали, что мужчины ехали на работу.

– «Кореец» въехал в зад бетононасоса, который поворачивал налево. 34-летний пассажир погиб, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Напомним, что серьезное ДТП произошло в районе Плеханово.

– По предварительным данным, «Киа» въехала в бетононасос «Дэу», после чего корейскую иномарку отбросило на «Исудзу», «Киа» загорелась, – сообщали ранее в ведомстве.

На месте аварии работали сотрудники скорой медицинской помощи. Пострадал 36-летний водитель легковушки – у него травма ноги. Обстоятельства дорожного инцидента выясняются.