Врачи борются за жизнь тюменца, пострадавшего в ДТП с бетононасосом на объездной. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Серьезное ДТП произошло на окружной дороге Тюмени в районе Плеханово. В настоящее время врачи борются за жизнь пассажира, который получил тяжелые травмы.

– По предварительным данным, «Киа» въехала в бетононасос «Дэу», после чего корейскую иномарку отбросило на «Исудзу», «Киа» загорелась, – рассказали подробности произошедшего дорожно-транспортного происшествия в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники скорой медицинской помощи. Помимо пассажира, пострадал и водитель легковушки – у него травма ноги. Обстоятельства дорожного инцидента выясняются.