Тюменцы могут сделать сразу две прививкиу – от коронавируса и гриппа

Тюменцы могут сделать сразу две прививку – от коронавируса и гриппа. Фото: Архив "КП"

В Тюменской области можно сделать сразу две прививки – от коронавируса и гриппа. Их поставят в разные части тела, например в левое и правое плечо.

– Прививку лучше всего ставить до начала сезона, чтобы с приходом заболеваемости организм был защищен, – отмечают специалисты.

По данным информационного центра правительства региона, за счет федерального бюджета планируется поставить более 513 тысяч доз для взрослых и свыше 220 тысяч доз для детей.

Противопоказания: аллергия на яичный белок, выраженная реакция и осложнения после предыдущей вакцинации, обострение хронических заболеваний или наличие острых инфекций, первый триместр беременности, детям до 6 месяцев. Для вакцинации необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени перед новым учебным годом и в завершение сезона отпусков запустили масштабную прививочную кампанию: горожан готовы вакцинировать от коронавируса. На сегодня привить удалось уже больше 337 тысяч жителей, причем не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах: в торговых центрах, школах, спортзалах.