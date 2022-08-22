Житель Тобольска, защищаясь, убил гостя: его ограничили в свободе на 7 месяцев

Тоболяка ограничили в свободе на 7 месяцев из-за убийства гостя. Фото: архив "КП"

В Тобольске к семи месяцам ограничения свободы приговорили 45-летнего мужчину, который убил своего гостя. Правда, есть одно значительное обстоятельство: он защищался.

Трагедия произошла 17 апреля 2022 года в квартире дома 16а в 9-м микрорайоне. В этот день осужденный поссорился со своим знакомым. Тот ударил хозяина квартиры кулаком и скрутил ему руку.

– Тоболяк схватил кухонный нож с полки журнального столика и ударил им три раза в грудь и руки оппонента. В результате было задето сердце, пострадавший скончался, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

На судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Он ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменские следователи расследуют уголовное дело в отношении 50-летнего жителя поселка Механизаторов Упоровского района, который убил двух человек. Преступление произошло 7 июля рано утром в вышеуказанном селе в доме на улице Рабочей. Тела женщины 1963 г. р. и ее сожителя 1972 г .р. с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран шеи обнаружил местный житель.