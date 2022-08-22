Легковушка врезалась в крыльцо популярного в Тюмени бара. Фото: «Tyumen Times, Тюмень | ДТП, ЧП, ЧС» в ВК.

Ночью 21 августа в Тюмени легковушка врезалась в крыльцо бара «Мохито», который находится на улице Кирова, 40. Водитель и пассажир «Тойоты-Камри» скрылись в неизвестном направлении.

– В настоящее время иномарка находится на штрафстоянке. Человек, находившийся за рулем в момент аварии, разыскивается, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени нашли водителя, который скрылся с места ДТП, произошедшего 2 марта 2022 года на улице Московский Тракт. Тогда в аварии пострадали четыре человека, среди них два ребенка – произошло столкновение машин.

35-летний гражданин Кыргызстана права управления транспортом не имеет, автомобиль ВАЗ-2107 купил для своего отца, хотел отправить машину в Кыргызстан. Мужчина пояснил, что поездка была у него вынужденной: в аптеку за лекарствами для ребенка. После удара он вылетел из машины через лобовое стекло, был в шоке и ушел с места аварии.