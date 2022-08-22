В Тюмени мужчина сломал нос собутыльнику. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Тюмени поступила информация из больницы об обращении к ним гражданина 1998 года рождения. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом носовых костей.

Участковый установил личность подозреваемого и задержал его. Им оказался 24-летний местный житель. В отделе полиции мужчина пояснил, что во время распития алкогольных напитков у него с потерпевшим возник словесный конфликт.

– Он не сдержался и нанес оппоненту несколько ударов по лицу, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении злоумышленника отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.