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Происшествия22 августа 2022 4:20

В Тюмени мужчина сломал нос собутыльнику

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
В Тюмени мужчина сломал нос собутыльнику.

В Тюмени мужчина сломал нос собутыльнику.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Тюмени поступила информация из больницы об обращении к ним гражданина 1998 года рождения. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом носовых костей.

Участковый установил личность подозреваемого и задержал его. Им оказался 24-летний местный житель. В отделе полиции мужчина пояснил, что во время распития алкогольных напитков у него с потерпевшим возник словесный конфликт.

– Он не сдержался и нанес оппоненту несколько ударов по лицу, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении злоумышленника отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.