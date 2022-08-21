Кадровый центр «Работа России» помогает тюменцам трудоустроиться

Обратиться в центр занятости могут не только безработные и ищущие работу тюменцы, но и те, кто находятся под угрозой увольнения. Горожане могут пройти профессиональное переобучение или трудоустроиться на временные рабочие места, сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на директора кадрового центра «Работа России» в Тюменской области Оксану Астафьеву.

Также есть меры, стимулирующие работодателей. Компаниям, которые готовы нанять специалистов младше 30 лет и жителей ЛДНР и Украины, выделяют субсидию.

— Субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через три месяца, третий — через шесть месяцев, — рассказала Оксана Астафьева.

По словам специалиста, в Тюменской области находятся 213 жителей Украины и ЛДНР трудоспособного возраста. Нанять их вызвались УГМК-Сталь, АО «Стальмост», Тюменская домостроительная компания, УК «Перспектива», АО «Продо Тюменский бройлер», Интеко МС и другие.