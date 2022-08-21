Тобольские волонтеры отправят деньги от переработанного вторсырья на помощь животным

Тобольские волонтеры отправят деньги от переработанного вторсырья в центр помощи животным. Фото: «КП».

В сентябре тобольские активисты запустят марафон «Двойная польза», автором акции стала руководительница проекта «ЭкоТобольск» Алиса Вагапова, пишет «Мегатюмень». Девушка выиграла грант «Росмолодежи».

В течение четырех месяцев участники будут собирать вторсырье на переработку, а вырученные деньги направят в центр помощи бездомным животным «Право на жизнь». Закончится акция в декабре.

«ЭкоТобольск» постоянно проводит эко-дни и своп-вечеринки для всех желающих. На таких мероприятиях тоболяки могут больше узнать о переработке сырья и обменять ненужные, но хорошие вещи, на другие.

— Мы хотим собрать сильное комьюнити экоактивистов и вместе улучшать окружающую среду, насколько это возможно. Все в наших руках. Поэтому мы стремимся оказывать содействие и волонтерскому центру помощи бездомным животным, — пояснила Алиса Вагапова.