Дачница рассказала, когда тюменцам убирать лук. Фото: «КП».

В середине августа дачники начинают убирать лук. Пришло ли время, поможет определить внешний вид растения. О том, как сделать все правильно, рассказала огородница Нина Петрова.

— Обычно я выкладываю лук тонким слоем в ящики и сушу примерно две недели, выношу на улицу в солнечную погоду или держу в хорошо проветриваемом помещении. Не забывайте ворошить луковицы. На ночь заносите домой, чтобы роса не повредила урожаю, — посоветовала Нина Петрова изданию «Аргументы и Факты — Тюмень».

Дачница советует при обрезке лука оставлять шейку в 4-6 см. Тем, кто будет плести луковые косы, нужно отмерить больше — около 15 см. При этом не стоит обрезать перо сразу после уборки урожая, иначе внутрь легко проникнут возбудители болезней.

Как отмечает огородница, у хорошо просушенного лука верхние чешуйки легко отлетают от луковицы, а шейка становится тоньше.

Хранить урожай Нина Петрова советует в подвале или погребе. Если такого помещения нет, подойдет любое прохладное и темное место с температурой от 18 до 22 градусов. Стоит положить репчатый лук в ящики, насыпав слоем не более 30 см. В боковых стенках обязательны отверстия для вентиляции. Впрочем, можно выбрать и другой способ хранения: положить урожай в полотняные мешочки, сети или просто связать в небольшие пучки и подвесить под потолком.