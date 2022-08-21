Небольшой холодильник и круассаны. Как провести пикник по всем правилам этикета. Фото: «КП».

Последние дни лета многим хочется провести на природе. Один из удачных вариантов — пикник. Как правильно организовать его, рассказала специалист по деловому и светскому этикету, персональный и семейный консультант Надежда Харланова.

Важнее всего изучить прогноз погоды, чтобы дождь не застал врасплох. Отправляться на пикник нужно днем. Для отдыха подойдут парк, сквер и берег водоема.

Все блюда стоит упаковать в плетеные корзинки, чемоданчики или переносные холодильники. Посуда подойдет одноразовая.

— Моя корзина включает полный набор: тарелки, столовые приборы, фужеры и небольшой холодильник, — рассказала «Тюменской области сегодня» Надежда Харланова.

Меню может быть разнообразным и включать в себя мясо, овощи, вкусный багет или круассаны, пироги, сыр, фрукты.

Одежда для пикника должна быть свободной и удобной. Комфорта добавят складные столы, стулья и тент. Не стоит забывать и о развлечениях:

— Обычно на пикнике проводят фотосессии или занимаются спортивным отдыхом. Если место позволяет, можно поиграть в настольные игры. И не забудьте убрать мусор за собой, место нужно оставить чистым, — подытожила Надежда Харланова.