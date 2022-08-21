Азербайджанские аграрии используют разработанные в Тюмени удобрения. Фото: «КП».

Гуминовый препарат «Росток», разработанный тюменцами, впервые испытывают на полях Азербайджана. Это первое масштабное сотрудничество компании «НПЦ «Эврика», резидента Тюменского технопарка, с зарубежьем.

Удобрение состоит из торфа, воды и химических реактивов, все сырье местное. С иностранными добавками производят только упаковку: бумагу, краску, тару.

Сейчас «НПЦ «Эврика» работает над тремя новыми препаратами. Причем использовать намереваются продукты российских поставщиков. Препараты уже зарегистрировали.

— Один будет влиять на плодородие почвы. Его вносят по весне либо осенью. Еще два препарата — для стимуляции роста. Но они разные, для разной среды. Один для кислой, другой для щелочной, — рассказала «Вслух.ру» исполнительный директор компании Валентина Грехова.

Помимо создания новых удобрений «НПЦ «Эврика» занимается наращиванием объемов. Сейчас это 120 тонн продукции в год, но компания не планирует на этом останавливаться.

Недавно изобретение другого резидента Тюменского технопарка оценили в Сколково. Григорий Попов разработал искусственный интеллект, который позже станет основой для аналога Microsoft Office.