На ночном пожаре в тюменском СНТ погиб мужчина. Фото: МЧС по Тюменской области.

В тюменском СНТ «Ручеек» на улице Новой сегодня ночью произошел пожар. Загорелся частный одноэтажный дом. Вызов поступил в 1.14, сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, к приезду пожарных дом горел уже по всей площади. Ликвидировать огонь удалось в 2.25.

— В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается, — рассказали в пресс-службе.

К тушению пришлось привлечь 11 человек личного состава и 4 единицы техники.

За последние сутки в Тюменской области пожарные выезжали на пять возгораний, два из них произошли в столице региона. Также сотрудников МЧС привлекали ликвидации последствий ДТП — семь раз. Три аварии произошли в Тюмени.

Напомним, недавно в Тюмени возник серьезный пожар из-за разгерметизации газового баллона. Громкий хлопок жители домов на улице Авторемонтной услышали вечером 7 августа. Площадь пожара в доме №45 составила два квадратных метра. Из-за взрыва пострадали два человека: помимо ожогов у одного из них диагностировали перелом бедра. Мужчина попал в реанимацию.