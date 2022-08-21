На Играх ГТО во Владивостоке Тюменскую область представит 19-летняя спортсменка. Фото: администрация Тюмени.

На первом Кубке Дальнего Востока «Игры ГТО» выступит тюменка. Она прошла отбор наравне с 32 мужчинами и 11 женщинами со всей России, сообщает администрация Тюмени.

Свой регион представит 19-летняя Анна Иванова. Несмотря на свой возраст, она уже имеет большой спортивный опыт. Анна — чемпионка России по функциональному многоборью, мастер спорта по спортивной гимнастике, кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике и функциональному многоборью.

— Девушка учится в Тюменском индустриальном университете, работает и тренируется в кроссфит-зале Neft. На играх ГТО Анна будет единственной спортсменкой из нашего региона, — рассказали в администрации Тюмени.

Игры пойдут на острове Русский с 5 по 9 сентября, впервые на Дальнем Востоке. Они станут частью VII Восточного экономического форума. Отдельно выступят команды дальневосточных субъектов.

В Тюменской области, напомним, развивают спортивную инфраструктуру. До конца года в регионе откроют еще 48 площадок, турниковых и силовых комплексов. На сегодня в Тюменской области построено больше четырех тысяч таких объектов.