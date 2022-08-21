В Тобольском районе сельские школьники начнут учебный год в отремонтированных зданиях. Фото: «КП».

В Тобольском районе в преддверии нового учебного года завершили ремонт школ и детских садов. Обновление коснулось шести населенных пунктов: сел Ворогушино, Малая Зоркальцева и Бизино, деревень Нижние Аремзяны и Башкова, а также поселка Ингаир.

По информации пресс-службы администрации Тобольского района, всего в муниципалитете отремонтировали 29 школ и 14 детских садов.

— Каждое учреждение с выездной проверкой посетили сотрудники межведомственной комиссии, чтобы определить готовность к учебному году, — цитирует администрацию района издание «Тюменская линия».

Всего в этом году в школы Тобольского района пойдут 2 369 учеников, 206 из них — первоклассники.

До этого, напомним, в деревне Хмелева Тобольского района открыли малокомплектную школу — учатся в ней всего 60 человек. Несмотря на небольшую вместительность, в здании есть спортивный зал, библиотека, медицинский блок и дошкольное отделение. Для детей из соседних деревень даже предусмотрены спальные места в пришкольном интернате.