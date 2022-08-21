У тюменки обнаружили рак по нескольким бородавкам. Фото: «КП».

Врачи городской поликлиники №12 помогли тюменке обнаружить рак на начальной стадии. Молодая женщина наблюдалась в кабинете раннего выявления заболеваний из-за себорейного кератоза — высыпаний, похожих на бородавки. На одном из приемов новые высыпания насторожили врача.

Женщина посещала кабинет раннего выявления заболеваний в 2018 и в 2019 годах, потом был перерыв из-за пандемии. В следующий раз она пришла к врачу в 2021, тогда ей и назначили дополнительное обследование, которое выявило злокачественное новообразование кожи. Тюменка теперь лечится у онколога.

— Основная цель кабинетов раннего выявления заболеваний — профилактическая. Своевременное обращение может выявить онкологическое заболевание на ранней стадии, пациент оперативно получит рекомендации врача и начнет лечение, — отметили в пресс-службе поликлиники №12.

После этого, советуют врачи, нужно следовать трем главным принципам: отказаться от курения, соблюдать здоровый режим питания и регулярно получать физические нагрузки.

— Можно начать с простого: возвращаясь домой, не проделывайте весь путь на свой этаж на лифте, поднимитесь хотя бы на один пролет самостоятельно, — добавили в пресс-службе.