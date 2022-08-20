Тюменка попала в смертельное ДТП накануне своего дня рождения. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 353-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе накануне, 19 августа, в 23.20 произошло смертельное ДТП. Автомобиль «Лада» улетел в кювет и опрокинулся.

– В машине находились 39-летний водитель, его жена, которой сегодня исполняется 36 лет, и еще одна 37-летняя пассажирка (она сидела на заднем сиденье). Все трое – жители села Тушнолобово – не были пристегнуты ремнями безопасности, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

По информации от сотрудников ГИБДД, в аварии погибла пассажирка с заднего сиденья, вторая получила различные травмы. К слову, водитель был пьян – показания алкотестера составили 0.93 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Сам он не пострадал. В настоящее время выясняются обстоятельства дорожного инцидента.