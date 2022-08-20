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Общество20 августа 2022 12:36

Ялуторовчане смогут добираться до Тюмени за 30 минут

Об этом сообщил глава города Вячеслав Смелик
Сергей Швецов
Ялуторовчане смогут добираться до Тюмени за 30 минут.

Ялуторовчане смогут добираться до Тюмени за 30 минут.

Фото: Вадим Бегун

Ялуторовчане смогут добираться до Тюмени за 30 минут из-за расширения до четырех полос трассы Тюмень – Омск. Об этом сообщил глава города Вячеслав Смелик во время прямого эфира в сообществе «ЦУР Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

– Промышленность развивается, открываются новые предприятия. Мы активно развиваем социальную сферу – это тоже увеличивает привлекательность города. Это все звенья одной цепи. Осенью 2023 года введем в эксплуатацию путепровод через Транссиб и соединим две части города, – рассказал мэр, передает «Тюменская линия».