Ялуторовчане смогут добираться до Тюмени за 30 минут. Фото: Вадим Бегун

Ялуторовчане смогут добираться до Тюмени за 30 минут из-за расширения до четырех полос трассы Тюмень – Омск. Об этом сообщил глава города Вячеслав Смелик во время прямого эфира в сообществе «ЦУР Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

– Промышленность развивается, открываются новые предприятия. Мы активно развиваем социальную сферу – это тоже увеличивает привлекательность города. Это все звенья одной цепи. Осенью 2023 года введем в эксплуатацию путепровод через Транссиб и соединим две части города, – рассказал мэр, передает «Тюменская линия».