Тюменцев с инвалидностью приглашают в проект «БлагоТворю». Инклюзивная арт-резиденция появится в областной столице уже в сентябре 2022 года.

В рамках арт-резиденции пройдут мастер-классы, видеоуроки по живописи, точечной росписи тарелок и росписи футболок, фьюзингу, вязанию крючком, лоскутному шитью, фуд-флористике, свит-дизайну и многому другому.

По словам организаторов, арт-резиденция станет культурно-творческой площадкой для взаимодействия, обмена опытом, творческого роста. Ведь это новый формат работы творческой мастерской для людей с инвалидностью.

Кстати, проект реализуется при поддержке Музейного комплекса имени Словцова, музея «Дом Машарова», арт-студии «Аквамарин» и Тюменского государственного института культуры, передает «Вслух.ру».