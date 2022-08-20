В Тюмени пройдет инклюзивный автопробег. Участники мероприятия, приуроченного ко Дню Государственного флага, побывают в урочище Ганина Яма. Такие вояжи проводит общественная молодежная организация инвалидов «Оптимист». Автопробег стартует 21 августа.

Принять участие в автопробеге планируют жители нескольких городов. Это общественные активисты, политики, крупные бизнесмены и титулованные спортсмены, как чемпион Европы по танцам на колясках Станислав Шешуков и чемпионка паралимпийских игр в Турине, лыжница Любовь Васильева.

– Людям с инвалидностью интересна жизнь во всех ее проявлениях, в том числе и экстремальных. Мы изучим возможность сплава, рафтинга, посмотрим, и, если все понравится, в следующем году пригласим тюменцев в новую поездку на Урал, – сообщил председатель организации «Оптимист» Рашид Хамзин «МегаТюмени».