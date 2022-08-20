Тюменские работодатели предлагают более 28 тысяч вакансий. Фото: Вадим Бегун

Тюменские работодатели предлагают более 28 тысяч вакансий. Больше всего региону нужны строители.

– Если при обращении в центр занятости в течение 10 дней найти подходящий вариант работы специалистам центра занятости не удалось, гражданина признают безработным. Тогда ему будут выплачивать пособие – от 1 500 до 12 792 рублей, – напомнил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

По последним данным, численность безработных в регионе составляет немногим более 4 тысяч человек, что ниже среднего показателя по России и Уральскому федеральному округу, передает «Вслух.ру».

Отметим, что сейчас наиболее востребованные специалисты на тюменском рынке труда – в сфере услуг, строительстве, торговле и сельском хозяйстве.