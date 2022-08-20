В Тюмени состоится фестиваль здоровьесбережения «МЕДиана». Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени состоится фестиваль здоровьесбережения «МЕДиана». Горожане смогут посещать открытые спортивные тренировки и лекции с 27 августа по 17 сентября.

– Участникам фестиваля расскажут о здоровом питании, рациональной физической активности, профилактике ВИЧ-инфекции, нюансах вакцинации. Запланирована концертная программа с показательными спортивными номерами, откроются палатки здоровья, будут организованы консультации врачей, состоятся мастер-классы студентов-медиков, – рассказали сотрудники Тюменского ГМУ.

Мероприятия будут проходить по субботам (в 15 часов) и воскресеньям (в 12 часов) на территории сквера Моисеенко и других городских общественных пространств, в корпусах Тюменского медицинского университета (ул. Одесская, 54), уточняет «Тюменская линия».