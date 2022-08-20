Тюменские туроператоры предлагают 60 экскурсий. Фото: Вадим Бегун

Тюменские туроператоры предлагают 60 экскурсий. С каждым годом их становится больше.

– Сейчас есть пять брендовых туристических маршрутов. Их уже оценили жители области и гости региона. Это костяк местного туризма: маршруты, связанные с Тюменью, Тобольском, царской династией и термальными источниками. Всего же туроператоры сейчас предлагают более 60 различных экскурсий, – сообщил руководитель агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

По его словам, в 2022 году активно заработал экскурсионный маршрут «Сибирский карнавал», где центром притяжения выступает Ялуторовск.

– На этом и других примерах видно, что туризм становится привлекательным для бизнеса. Все большее число людей в нем задействовано и все больше идей начинает реализовываться, – подытожил Пухов.