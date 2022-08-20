Жители Тюмени отмечают День лени. Фото: Вадим Бегун

Жители Тюмени сегодня, 20 августа, отмечают Всемирный день лени. По этому случаю психолог Юлия Степьюк рассказала, когда лень – это нормально.

– Наличие лени или аппетита само по себе неплохо, но если аппетит переходит в обжорство, то это «красная лампочка». Если человек работает активно и без отдыха или, наоборот, ничего не делает – это крайние случаи, – объясняет специалист.

По ее словам, на количество сил влияет и физиология, например питание. Так, большое количество углеводов в рационе сделает человека вялым. Этим же чревато и употребление никотина и алкоголя, так как при насыщении организма токсинами активность снижается.

– Лень – это также признак усталости: физической, эмоциональной или умственной. Лень с психологической точки зрения может быть признаком пассивной агрессии или желанием кому-то отмстить, – рассказала Юлия Степьюк изданию "Тюменская область сегодня".