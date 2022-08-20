Жители Тюмени пройдут бесплатную диагностику в Центре здоровья. Фото: c cайта 2ГИС

Жители Тюмени пройдут бесплатную диагностику в центре здоровья, который находится на базе областной больницы № 19. За семь месяцев 2022 года там обследовали более 8 тысяч человек.

Участники профосмотра обследовались на факторы риска хронических неинфекционных заболеваний, а еще оценили состояние сердца на кардиовизоре.

– У более 500 человек выявлено повышенное давление, свыше 1 500 имеют избыточный вес, более 2 000 человек нуждаются в коррекции и контроле питания. Каждый пациент по результатам обследования получил краткую консультацию специалиста и был записан на бесплатный прием в центр здоровья для более углубленной диагностики, – сообщили главврач больницы Мигран Мартиросян.