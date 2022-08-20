Для ишимцев проведут мастер-класс по рисованию акрилом на магнитных холстах. Фото - "Мультицентр «Моя территория» | Ишим" в ВК.

25 августа с 18.00 до 20.00 в ишимском мультицентре «Моя территория» пройдет творческий мастер-класс по рисованию акрилом на магнитных холстах. В качестве материала для авторских декоративных магнитов будут использованы нестандартные грунтованные холсты небольшого размера. Участие бесплатное.

Мастер-класс проведет ишимская художница Елена Гетманова. Елена поделится лайфхаками и нюансами по работе с акрилом, расскажет, чем разбавлять краску, какие холсты и кисти использовать. Художница также поговорит о композиции и научит подбирать цветовые сочетания. Участники мастер-класса создадут авторские декоративные магниты, которые смогут подарить близким или оставить себе на память.

– Остались считанные дни до конца лета. Считаю это хорошей возможностью для того, чтобы заняться творчеством и собрать все эмоции и воспоминания на миниатюрных картинах, сделанных своими руками. Живопись акрилом будет интересна как уже опытным художникам, желающим попробовать что-то новое, так и новичкам. Приглашаем всех создать акриловый магнит на память о прошедшем лете, – комментирует Татьяна Зубрилина, руководитель мультицентра «Моя территория» в Ишиме.