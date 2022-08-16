Сотрудники АО "Транснефть – Сибирь" приняли участие в мотопробеге, посвященном 55-летию предприятия. Фото - АО "Транснефть – Сибирь".

Работники АО «Транснефть – Сибирь» совершили мотопробег по историческим местам в Тюмени и Тобольске в честь 55-летия образования предприятия в октябре 1967 года.

Перед стартом на территории нефтепродуктоперекачивающей станции «Тюмень» состоялся торжественный митинг, в ходе которого члены клуба «Мототранснефть» приняли участие в посадке деревьев возле памятного знака.

Приветствуя участников мотопробега, генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Рустэм Исламов отметил, что именно на эту производственную площадку в декабре 1965 года по первому в Западной Сибири магистральному нефтепроводу пришла урайская нефть.

– В память о людях, которые принимали участие в строительстве нефтепроводов, запускали в работу и эксплуатировали нефтеперекачивающие станции, мы на НППС «Тюмень» посадили деревья. Благодаря их титаническому труду и самоотверженности наш коллектив имеет сегодня надежную основу для дальнейшего развития, – сказал он.

В мотопробеге приняли участие более 30 активистов движения. Под флагами АО «Транснефть – Сибирь» они преодолели суммарно более 1000 километров по маршруту транспортировки нефти от Тюмени, Сургута и Нефтеюганска до Тобольска и в обратном направлении. В Тобольске у мемориала «Вечный огонь» участники мероприятия возложили цветы, почтив память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

В Тобольске базируется Тобольское управление магистральных нефтепроводов – одно из старейших в структуре АО «Транснефть – Сибирь». Здесь во второй половине 60-х годов ХХ столетия велась перевалка нефти из недостроенного нефтепровода Усть-Балык – Омск на баржи, которые далее по рекам Сибири доставляли сырье на нефтеперерабатывающие заводы страны.

Фото - АО "Транснефть – Сибирь".