Видео: Шоу каскадеров в Тюмени показало опасные трюки на грани возможностей.
Фото: Иван Горбунов
Тюменцы увидели уникальную постановку, невероятные трюки и единственные в России автомобили-трансформеры. Гости шоу увидели профессиональную езду на квадроциклах, единственный грузовой автомобиль, ездящий на задних колесах, бои легковых авто с биг-футом, сбивание машин, автофристайл.
Каскадеры, принимающие участие в известных киносъемках, показали полицейские развороты, езду авто на двух колесах, прыжки в огненные кольца, сбивание вертикально стоящего автомобиля. Любители острых ощущений восхищались и аплодировали стоя.
Генеральный партнер «Шоу каскадеров» в Тюмени:
Мясной бренд «Ишимский» – лидер УрФО по производству мясных изделий.
Титульный партнер:
«Браст – Фанера Сервис». Крупнейший поставщик фанерной продукции в Тюменской области.
Автомобильный партнер:
Автомобильный холдинг «Базис-Моторс» – лидер по продажам новых китайских автомобилей в Тюмени.
Партнер:
«Кулига-Парк» – отличное место для загородного отдыха на любой вкус. Приезжай за впечатлениями!