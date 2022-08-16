Видео: Шоу каскадеров в Тюмени показало опасные трюки на грани возможностей. Фото: Иван Горбунов

Тюменцы увидели уникальную постановку, невероятные трюки и единственные в России автомобили-трансформеры. Гости шоу увидели профессиональную езду на квадроциклах, единственный грузовой автомобиль, ездящий на задних колесах, бои легковых авто с биг-футом, сбивание машин, автофристайл.

Каскадеры, принимающие участие в известных киносъемках, показали полицейские развороты, езду авто на двух колесах, прыжки в огненные кольца, сбивание вертикально стоящего автомобиля. Любители острых ощущений восхищались и аплодировали стоя.

Генеральный партнер «Шоу каскадеров» в Тюмени:

Мясной бренд «Ишимский» – лидер УрФО по производству мясных изделий.

Титульный партнер:

«Браст – Фанера Сервис». Крупнейший поставщик фанерной продукции в Тюменской области.

Автомобильный партнер:

Автомобильный холдинг «Базис-Моторс» – лидер по продажам новых китайских автомобилей в Тюмени.

Партнер:

«Кулига-Парк» – отличное место для загородного отдыха на любой вкус. Приезжай за впечатлениями!