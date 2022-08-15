Река Пякупур стала чище благодаря нефтяникам

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Сотрудники «РН-Пурнефтегаза» приняли участие в экологических мероприятиях по очистке береговой линии реки Пякупур и территории родника около Барсуковского месторождения. В рамках акции «Чистые берега реки Пякупур» пурнефтегазовцы вместе с жителями города Губкинского убрали песчаную часть берега протяженностью 3 километра и прилегающий лесопарк, собрав около 50 кубометров мусора. Река Пякупур является основной водной артерией Пуровского района и источником промысла северных рыб для представителей коренных малочисленных народов Севера.

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

На протяжении восьми лет нефтяники следят за состоянием территории родников, расположенных вблизи объектов производственной деятельности предприятия. Ежегодно волонтёры общества очищают родник около Барсуковского месторождения, который служит источником питьевой воды для автомобилистов. Нефтяники убирают мусор, организовывают вывоз ТБО, облагораживают территорию родника и берут пробы воды для ее анализа в лаборатории.

За летний период 2022 года сотрудники «РН-Пурнефтегаза» провели около 20 различных экологических мероприятий – это субботники на месторождениях и в городе, акции «Зелёная весна», «Вода России», «Чистые леса» и другие. С начала года нефтяники убрали около 50 га общественных и прибрежных территорий.