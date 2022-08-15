Тюменская область передала Краснодону три автомобиля скорой помощи

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область передала Краснодону и Краснодонскому району три автомобиля скорой помощи. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, перед отправкой машины проверил губернатор Александр Моор.

– Проводил в дорогу наших водителей, которые перегоняют машины в Краснодон. Пожелал им счастливого пути, краснодонским врачам скорой помощи – профессиональных успехов, а всем жителям Луганской земли – здоровья, счастья и мира, – сказал глава региона.

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Напоминаем, что помощь Краснодонскому района ЛНР оказывается в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве. Документ основан на принципах договора о дружбе и взаимной поддержке.

Ранее Тюменская область отправила жителям Донбасса и Украины 20 фур и один вагон с гуманитарной помощью, а также приняла на отдых юных спортсменов из Краснодона – всего 46 детишек.