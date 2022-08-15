На пяти перекрестках в Тюмени 15 августа 2022 года погаснут светофоры. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 15 августа, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 7.00 до 8.00 часов и с 20.00 до 21.00 отключение произойдет на пересечении ул. 50 лет Октября и ул. Одесской; на ул. 50 лет Октября в районе дома № 57б; на ул. Одесской в районе д. № 16 (областная ГИБДД); на пересечении ул. 50 лет Октября и ул. Севастопольской, ул. Одесской и ул. Харьковской; с 9.00 до 19.00 – на пересечении ул. Первомайской и ул. Смоленской, ул. Первомайской и ул. Вокзальной.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.