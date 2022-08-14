Коронавирус в Тюмени, последние новости на 14 августа 2022 года: заболели 447 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано 447 случаев заболевания, 62 из которых приходится на детей. Всего с начала пандемии заразились 197 477 человек.

На данный момент 2 556 тюменцев остаются под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 290 человек, за весь период – 190 624.

Вакцинированы против коронавируса 1 270 263 жителя, полный курс прошли 1 130 539 тюменцев.

В России выявлено 28 982 человека с COVID-19, госпитализировано - 1 790. Всего в стране зарегистрировано 18 881 958 случаев. Излечились от коронавируса 14 942 человека, скончались - 54.